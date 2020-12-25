الشركات الآسيوية تكتسب الثقة وسط إطلاق اللقاحات

أظهرت دراسة مشتركة أجرتها «تومسون رويترز» و«إنسياد» أن الشركات الآسيوية تشهد انتعاشا في الثقة بأعمالها مع بدء انتشار لقاحات كوفيد-19 وتعافي النشاط التجاري في المنطقة.

وارتفعت التوقعات بالنسبة للشركات الآسيوية في الأشهر الستة المقبلة بناء على مؤشر ثقة الأعمال الآسيوية لـ رويترز وإنسياد، إلى 62 هذا الربع من 53 في الربع السابق، وفقا للدراسة.

وتضمنت الدراسة استطلاع 101 شركة في 11 دولة في آسيا والباسفيك في الفترة من 4 إلى 18 ديسمبر وهو أعلى عدد منذ الربع الأخير عام 2019.

وقال أنطونيو فاتاس، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال العالمية «إنسياد»، ومقرها سنغافورة، «هناك شعور بالتفاؤل في المستقبل. الأمور تتحسن لكنها تتحسن مع جرعة مستمرة من عدم اليقين».

وقال إن ربع الشركات التي شملتها الدراسة كانت أكثر قلقا بشأن تسريح العمال، الأمر الذي يؤثر على الاستهلاك.

وأكد نصف المستجوبين على الندرة المحتملة للقاحات في أجزاء من العالم وخاصة في المرحلة الأولى على الأقل باعتبارها أكبر المخاطر بالنسبة لهم.