أستاذ هندسة طرق: شبكة النقل والكباري ضرورية لمشروعات التنمية المستدامة

قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنه كان من الضرروي أن تتملك كدولة شبكة نقل وطرق قوية، حتى تستطيع أن تنفذ وتخطط لمشروعات قومية وتنمية مستدامة، توفر فرص عمل لكثير من المصريين، وتقلل من معدلات البطالة والتخضم، في وقت كان يمر الإقتصاد المصري خلال من عنق زجاجة.

وأوضح أنه يأتي في مقدمة تلك المشاريع، مشروعات التنمية العمرانية، لأننا كنا نعيش على 7 % فقط من مساحة مصر، فكان لابد من بناء مدن جديدة، والتوسع في المدن القائمة، مؤكدًا أن هناك حاليًا 35 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، فالدول تعمل على قدم وساق من خلال وزراة الإسكان.

الاقتصاد القوي يحتاج إلى بنية أساسية جيدة

وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «TeN»، حتى أيضا تستطيع أن تبني وتشيد مناطق صناعية، وجذب للاستثمار المحلي والخارجي، كان لابد أيضا أن يكون لديك شبكة بنية أساسية، وعلى رأسها شبكة النقل والكهرباء والمياة وغيرها من المرافق التي يحتاجها المستثمر أو الاستثمار بشكل عام حتى يدخل السوق المصري، لافتا إلى أن كل هذه الأدوات استطاعت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعتها الدائمة والدقيقة في تنفيذها وإيجادها على أرض الواقع، لتهيئة المناخ أمام كل المشورعات التنموية والاستثمارية التي في حاجة شديدة لهذه الأدوات.

الدولة لا تهدف للربح من قطاع النقل

وتابع أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدول لا تهدف للربح من قطاع النقل، ولكن الهدف من تطويرها هو دعم مشروعات التنموية المستدامة، وتيسير حركة المواطنين، والتقليل من تأثير الأختناقات المروية، حتى المحاور المروية التي فتحها داخل المدن في مناطق غير مخططة، أو مناطق يطلق عليها «العشوائية»، تم نقل أهالي تلك المناطق إلى مناطق أكثر أمنا، من خلال الإسكان الذي قامت الدولة ببنائه، بغرض التحسين من مستوى جودة حياة المواطنين.

إعادة تأهيل محاور محافظات الجمهورية

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إلى أن الطرق ليست بمعزل عن مشروعات التنمية بكافة صورها، موضحًا أنه حتى يكون لديك اقتصادًا قويًا، لابد من بنية أساسية قوية تتيح السيولة المروية وتقلل من الاختناقات والتلوث، فالدولة تعمل على ذلك، وتشهد الفترة الحالية تطوير وإعادة تأهيل الكثير من المحاور داخل المحافظات، من بينها محور المحمودية بالإسكندرية، وترعة الطوارئ بالقاهرة، وترعة الزمر بالجيزة، وغيرها من المحاور المرورية، بالإضافة إلى مشروع مصر الجديدة وفتح محاور مرورية بمنطقة حلمية الزيتون والمطرية.