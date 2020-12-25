«حياة كريمة» تعلن تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» في محافظتي قنا والأقصر

يواصل قطار مؤسسة «حياة كريمة»، انطلاقه ليصل محافظتي قنا والأقصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المبادرة في جميع محافظات مصر، حيث دفعت مؤسسة حياة كريمة، جدية التصالح لعدد 29 حالة مستحقة للدعم في مركز ومدينة إسنا بالأقصر، و17حالة في محافظة قنا.

كما أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، الانتهاء من استقبال أوراق الحالات المستحقة للدعم من أهالي محافظتي قنا والأقصر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

وتعلن مؤسسة حياة كريمة، استمرار تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» في مختلف محافظات مصر، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، سعيا من جميع جهات الدولة لتقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم.

«التصالح حياة» تضم 17 محافظة في مرحلتها الأولى حتى الآن

وكانت المؤسسة، ضمت 7 محافظات جديدة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وهي «محافظة بني سويف، السويس، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الإسماعيلية»، بالإضافة إلى المحافظات العشر الأولى، طبقا لمعيار القرى والمراكز الأكثر احتياجا التابعة للمحافظات المذكورة، بالإضافة لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة حياة كريمة، عن طريق فرق الرصد الميداني في المحافظات، بالإضافة إلى فحص الرسائل وطلبات المواطنين التي استقبلتها المؤسسة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك تستكمل مؤسسة حياة كريمة، الخطوات لمبادرة «التصالح حياة» في مرحلتها الأولى، التي ضمت حتى الآن 17 محافظة، وتستمر المبادرة في مرحلتها الأولى، حتى نهاية العام، سعيا لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في المجتمعات المستهدفة.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «التصالح حياة» كانت أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في المجتمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت المؤسسة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة».

وكانت مؤسسة حياة كريمة، حددت عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة «التصالح حياة»، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية، التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب الأسرة، وألا يكون بحيازته أي ممتلكات أخرى سواء كانت «عقار، أرض رصيد بالبنك، محال تجارية، سيارة وغيرها»، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفى كل المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونوابهم في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الحياة والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني، والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن، للتأكد من من معايير الاستحقاق للأسر، التي سيتم دعهما وتعظيم الاستفادة منن الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.