إصابة أسرة من 6 أفراد بتسمم بعد تناولهم وجبة «فول وطعمية» ببني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، مكونة من زوجين و4 من أبنائهم، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن فول وطعمية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، من غسيل معدة وتعليق محاليل، وسحب عينة من القيء لفحصها.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 من أسرة واحدة مكونة من زوجين و4 من الأبناء، بأعراض قيء وإسهال ومغص، عقب تناولهم وجبة فول وطعمية داخل منزلهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ووضعهم تحت الملاحظة، بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: أحمد محمد أحمد ابوالعلا، 40 عاما، حالته العامة دون المتوسطة، الزوج، وهبة عبد السميع قاسم جبر، 35 عاما، الزوجة، وأبنائهم: رؤى، 10 سنوات، وعمر، 8 سنوات، وجنة، 6سنوات، ومحمود، سنتين، ويقيمون بمدينة إهناسيا المدينة، وجرى عمل غسيل معدة، وتعليق محاليل لهم، وأخذ عينات بالاستقبال لفحصها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وحجزهم بقسم الباطنة بالمستشفى تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم، حيث إنهم حالتهم جميعا دون المتوسطة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارِ التحقيق من قبل رجال المباحث الجنائية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، استقبل المستشفى شاب مصاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له عقب فحصه، وبالكشف الطبي الظاهري تبين بوجود جرحين دخول وخروج في الفخذ الأيمن لشاب يدعى، تامر عيد صلاح، مقيم ملاحية حسن سليم بمركز ببا جنوب بني سويف، وجاري التحقيق في الواقعة بمعرفة قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف.