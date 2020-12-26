«طمعتينى».. أغنية تامر حسني الجديدة تحصد 365 ألف مشاهدة في ساعات

تخطت مشاهدات أغنية الفنان تامر حسنى، والتي تحمل اسم «طمعتيني»، على موقع تبادل مقاطع الفيديو يوتيوب أكثر من 365 ألف مشاهدة.

والأغنية من ألبوم «خليك فولاذى»، والتي تتزايد مرات مشاهداتها، من كلمات وألحان بلال سرورـ وتعد المرة الأولى الذى يتعاون فيها الفنان تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور، أما التوزيع لهانى ربيع والميكس لجلال فهمى.

واحتل الألبوم المركز الأول فى قائمة الأكثر استماعا على يوتيوب بـ8 أغنيات، حيث إن الأغنيات التي طرحها هي «اختراع، مبطلناش إحساس، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، فجأة افترقنا، بألف سلامة، نفس النهاية وفى جمال كدة».

كلمات ألأغنية

إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ

‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني

إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ

‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني

كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر الي دمرنا

‫كان نفسي مايكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي

‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنه دي

‫وانا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها

‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها

‫مش هبقى لوحدي تاني و رجعت أسمع أغاني

‫وفجأة عملتى مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني

‫ظهَرت في حياتي واحده تانية في كيميا بينها وبيني

‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني

‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي بيها

‫المستحيل حصل و هي قدرت تحتويني

‫أنا كُنت متطمنلك كُنت مغمَّض ياعيني لكن إنتي طلعتي حفره وأيوا فيكي وقعتيني

تامر حسني يحيى حفل كرة السلة

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامته في مصر خلال شهر يناير المقبل، اتفقت على اختيار الفنان تامر حسني، ليحيي حفل الافتتاح والذى من المقرر أن يجمع منتخبي مصر وتشيلي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها مصر حفل افتتاح بطولة كأس العالم لليد، حيث أن نظمت مصر البطولة في عام 1999، وكان هشام عباس هو من أحيا الحفل، وقدم أغنية «أهلا بيك في أرض الشرق».