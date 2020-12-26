منع التصافح وأدوات طعام بلاستيك.. معايير إقامة أفراح آمنة في ظل كورونا

رغم بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتجاوز أعداد الإصابات في مصر حاجز الـ1000 إصابة، قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه لم يتم إلغاء حفلات الزفاف التي تقام بالقاعات المكشوفة بالفنادق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع «الشاعر» ذلك إلى سببين، الأول أن تلك المناسبات تقام في قاعات الأفراح المفتوحة و بها هواء متجدد، والآخر هو أننا في فصل الشتاء ونادرًا ما تجد من يوافق على إقامة فرحه في الهواء الطلق، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة واحتمالية سقوط الأمطار.

معايير إقامة الأفراح في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا

إقامة الأفراح في ظل الموجة الثانية واستمرار وجود فيروس كورونا، قد تكون المعضلة الأكبر، بحسب قول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي وذلك لأن الأفراح قائمة على التقارب بين الحضور، وهنا يجب على أصحاب القاعات تحديد أعداد محددة للحضور حسب مساحة المكان مع التشديد على عدم الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية.

أحد أهم ضوابط إقامة الأفراح داخل القاعات المفتوحة لضمان سلامة الحضور في زمن كورونا، تتمثل في منع الأكواب وأدوات الطعام العادية واستبدالها بالبلاستيكية ذات الاستخدام الواحد،وبحسب تصريحات استشاري الطب الوقائي في حديثه لـ«الوطن» من الأفضل منع الطعام والاكتفاء بتقديم شيكولاتة للحضور لمنع العدوى من خلال استخدام أدوات الطعام والشراب مع تخصيص زجاجة مياه معدنية لكل شخص لتجنب نقل العدوى بين الحضور.

حتة: ضرورة قياس درجات الحرارة لكافة المتواجدين قبل دخولهم إلى قاعات الأفراح

وأوصى حتة القائمين على تنظيم الأفراح في تلك القاعات بقياس درجات الحرارة لكافة المتواجدين بالفرح قبل دخولهم للقاعة، مع التشديد على عدم المصافحة بالأيدي أوعدم التقبيل بين الحضور وبعضهم البعض وتأدية واجب التهنئة عن بعد، بحسب تعبيره.