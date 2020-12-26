5 إجراءات للحصول على كوب مياه نظيف مطابقا لمعايير صحية

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي 5 إجراءات التي تتم للوصول لكوب مياة نظيف مطابقا لمعايير صحية لمواصفات مياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يكفل حفظ صحة الإنسان.

واكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمياه، أنة للوصول إلى هذه المعايير كان لا بدّ من القيام بعمليات تنقية لمياه الشرب سواء كانت مياه سطحية أو جوفية للوصول إلى أقصى درجة من النقاء، لافتا إى أنة لكي تتوافق مواصفات هذه المياه مع مواصفات مياه الشرب القياسية العالمية تتضمن تنقية مياه الشرب، العديد من الخطوات.

كيف يتم تنقية مياه الشرب؟

مراحل التنقية

التصفية

يتم خلالها إزالة الأشياء أو القطع الصلبة التي يمكن أن تعيق المضخات أو التنقية اللاحقة.

الترويب

ويهدف لإزالة المواد المعلقة (المسببة للعكارة) وهي لا تترسب بسهولة لذلك نلجأ إلى إضافة المواد الكيماوية مثل (الشبه) إلى المياه.

الترسيب:

هو المرحلة الثانية في عملية ترويق الماء في المحطات التي تشمل عملية الترويب وبالترسيب يتم إزالة المواد العالقة تماما بحيث يخرج الماء منها رائقا.

الترشيح:

يمرر الماء خلال وسط ترشيح ليخلصه من المواد العالقة والتي لم يتم التخلص منها بالترسيب و عادة ما يكون الرمل مادة الترشيح.

التعقيم:

هنا يتم القضاء على البكتريا الضارة والعوامل الممرضة ومن الطرق المستخدمة للتعقيم الكلورة، الأوزون، الأشعة فوق البنفسجية.

مكونات محطة تنقية مياه الشرب

المأخذ

الغرض منه تجميع المياه العكرة من المجرى المائى

تنقسم أنواع المأخذ إلى:

مأخذ ماسورة

مأخذ شاطئ

مأخذ مغمور

بيارة طلمبات المياه العكرة

يتم إستقبال المياه القادمة من المأخذ وتسحب الطلمبات المياه لرفعها إلى وحدات التنقية (بئر التوزيع )

بئر التوزيع

الغرض منه استقبال المياه من محطة طلمبات المياه العكرة ليتم توزيعها على المروقات أو المروبات.

الخلاط السريع

تستعمل لخلط محلول الشبة مع المياه العكرة ويكون الخلط إما في حوض مجهز بقلاب ميكانيكى قبل دخوله إلى أحواض الترويب، أو بحقن محلول الشبة فى مواسير طرد المياه العكرة قبل دخولها إلى بئر التوزيع.