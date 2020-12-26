تشغيل خط مواصلات جديد لربط الشروق بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشغيل خط مواصلات جماعي خارجي للربط بين مدينتى الشروق والقاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، في بيان صادر اليوم، أنَّ الخط يعتبر المسار الثالث ضمن الخطوط الخارجية لمنظومة النقل الجماعي بالمدينة، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثانى (الشروق –محطة مترو سرايا القبة)، والثالث (الشروق - القاهرة الجديدة)، بجانب خطوط نقل جماعي داخلي تغطي أنحاء المدينة.

وأضاف أنَّ أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتمّ تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدي، كما تمّ إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تسهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل خارجياً، والتي أتاحت للمدينة امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.