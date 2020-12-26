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عاجل.. مصرع 7 أشخاص في حريق بمستشفى عزل كورونا في العبور

كتب:

حسن صالح
11:43 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
حريق

حريق

أسفر حريق بمستشفى الأمل، بمدينة العبور، في محافظة القليوبية، والمخصصة لاستقبال مصابي فيروس  كورونا المستجد، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين حرقا بالعناية المركزة في المستشفى.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل.

وعلى الفور دفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وأخلي عددا من المرضى، إلا أنه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق، وأصيب 5 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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