الأول توفى بزفاف ابنته والثاني بعد رحيل زوجته.. نهايات إنسانية للنواب

قرابة العام هي المدة التي فصلت بين وفاة النائب محمد الدسوقي، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة الجيزة، والنائب حسن عيد، عضو مجلس النواب 2021 عن السويس، ورغم أن النائبين لم يلتقيا أو حتى جمعهما برلمان واحد، إلا أن رحيلهم كان إنسانيا بامتياز، فالأول توفى أثناء زفاف ابنته، والثاني بعد 24 ساعة من رحيل زوجته.

رحل أثناء زفاف ابنته

الواقعة الأولى بطلها النائب محمد دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، الذي توفى أثناء حضور فرح ابنته عام 2019، عن عمر يناهز الـ66 عاما، بعد دقائق قليلة من سماع أغنية الفنان مدحت صالح «متزعليش لو سبتك»، والتي تم إذاعتها بمسلسل «أبو العروسة»، وكشف شهود عيان حضروا الزفاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن النائب السابق ظهر عليه التأثر الشديد أثناء الزفاف نتيجة زواج ابنته، وأثناء احتفاله بها سقط على الأرض فجأة نتيجة أزمة قلبية وتوفى نتيجتها.

فوفاة النائب المفاجئة تسببت في تحول الفرح، الذي حضره عدد كبير من نواب برلمان 2015، لحالة حزن شديدة وبكاء من جانب أسرته، خصوصا أنهم ظنوا في البداية أن النائب تعرض فقط لحالة إعياء شديدة ويحتاج فقط لتدخل طبي عاجل في المستشفى، قبل أن تصيبهم الصدمة بوفاته.

وبعد رحيله قرر نجله خوض الانتخابات التكميلية على مقعد ابيه الخالي، في محاولة للحفاظ على الكرسي النيابي داخل الأسرة، إلا أنه خسر أمام النائب الحالي محمد أبو العنين، ولم يخض الانتخابات مرة أخرى في انتخابات 2020، واكتفى بخسارته الأولى أمام «أبو العنين» والذي اكتسح الأخير أيضا انتخابات مجلس النواب الأخيرة من الجولة الأولى.

رحل بعد 24 ساعة من وفاة زوجته

أما الواقعة الثانية، فكان بطلها اللواء حسن عيد، والذي فاز بجولة الإعادة بانتخابات 2021، والذي توفى بعد رحيل زوجته التي تم دفنها بمقابر السويس، ليكون بذلك النائب الثالث الذي رحل عن برلمان 2021، لينضم للنائبين جمال حجاج، الفائز عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، والنائب فوزي فتي الفائز بالقائمة الوطنية من أجل مصر.