نائب «العليا للكهرباء» يبحث شكاوى أهالي الأقصر بشأن ارتفاع الفواتير

زار المحاسب أسامة عباس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، رئيس قطاع الشؤون التجارية بالشركة، اليوم السبت، شبكات الكهرباء بمحافظة الأقصر، حيث استمع ضمن اللجان الفنية المشكلة من رئيس الشركة، لشكاوى المواطنين، وبحثها ووضع الحلول المناسبة لها في إطار التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

حضر الزيارة، محمد إبراهيم، عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علاء العطار، مدير عام التشغيل، والمحاسب خالد بكري، مدير عام الشؤون التجارية بقطاع الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا، للتخفيف على المواطنين وتيسير إجراءات السداد لمستحقات الشركة، بما يحافظ على حقوق الشركة ويراعي مصالح المواطنين.

وقال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا، إن القايدة السياسية والحكومة ووزارة الكهرباء والسادة المسؤولين بالشركة القابضة، أصدروا تعليمات واضحة بالاستجابة لشكاوي المواطنين وبحث مشاكلهم، وتيسير إجراءات سداد مستحقات الشركة، وتعميم نماذج التقسيط بمختلف الشبكات.

ولفت «وردة» إلى أن الشركة أنشأت مركزا لإصدار الفواتير بمقر الشركة لأول مرة منذ إنشائها، وذلك لتحقيق السرعة والتحكم الكامل في إصدار الفواتير بما يحقق مصلحة الشركة والمشتركين بمختلف المحافظات التابعة للشركة.

وكانت حالة من الغضب سادت في الأقصر، بسبب قيمة فواتير الكهرباء الضخمة، وعجز المواطنين عن دفعها، حيث شكا المواطنون من القراءة الخاطئة وعدم حضور الموظفين لقراءة العدادات لفترات طويلة.

وطالب الأهالى بإعادة مراجعة قيم فواتير الكهرباء، بما يتناسب مع الاستهلاك الطبيعي وجدولة الديون المستحقة عليهم بما يتناسب مع دخلهم المادي.

وكان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الأقصر تقدموا بعدة طلبات لمسؤولى شركة الكهرباء لإنهاء هذه الأزمة التي شغلت الرأي العام في الأقصر خلال الفترة الماضية.