«مترو الأنفاق» تعلق على إمكانية وقف نشاطها لمواجهة كورونا: أمر سيادي

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن قرار توقف حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا سيادي، مشيرا إلى أن جميع القطارات تعمل حاليا بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب، موضحا أن أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات تتم بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل.

وذكر المصدر، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال تطهير المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو تتم كل ساعتين تقريبا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقليل زمن التقاطر لمنع زحام الركاب على الأرصفة وداخل عربات القطارات.

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات بمحطات الخطوط الثلاثة مستمرة، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي راكب لا يرتدي الكمامة بسبب كورونا، للحفاظ على سلامة جميع الركاب، موضحا أن الشركة وفرت الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر ويتم بيعها للجمهور بـ3 جنيهات.

وقال عبدالهادي، لـ«الوطن»، إن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا تتأثر بإصابات فيروس كورونا، موضحا أن العمل مستمر داخل جميع الخطوط لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن الشركة اتخذت قرارا بالدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثاني وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع الزحام داخل عربات القطارات، لمواجهة مخاطر الفيروس.

وناشد متحدث مترو الأنفاق، جموع الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حتى لا يتعرضوا للغرامة، وللوقاية ضد فيروس كورونا مع عدم التزاحم والتكدس خلال استقلال الخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدا أنه جرى التنبيه على جميع العاملين بالمحطات بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات الطبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونفى عبدالهادي، وجود أي تغييرات فى مواعيد الرحلات بالخطوط الثلاثة في الوقت الحالي بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الرحلات كما هي بمواعيدها المحددة سابقا، منوها إلى أنه جرى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين أمام منافذ التذاكر.