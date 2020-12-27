غلق ثاني مركز للدروس الخصوصية خلال 24 ساعة بالمنيا

ضبطت الأجهزة التنفيذية بالمنيا، الوم السبت، ثاني مركز للدروس الخصوصية بحي وسط المدينة خلال 24 ساعة، وتم غلقه وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة للتحقيق.

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، تابع مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وكان نائب المحافظ، ضبط مساء أمس مركزا للدروس الخصوصية به 150 طالبا بحي شمال المدينة، وتم غلقه وتحرير محضر بالواقعة وتحويل صاحبه للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.

وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.

وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.