«يونس» يستعرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة: «المصريين بيتحدوا التحدي»

نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقاطع فيديو للجولة التفقدية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي من المقرر أن تشهد مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل.

وقال يونس، إن رئيس الوزراء يزور الصالة المغطاة لاستاد القاهرة التي ستقام عليها فعاليات بطولة العالم لكرة اليد للرجال في 13 يناير المقبل: «شاهدوا الصالة المغطاة المبهرة في كل حاجة، المصريين ميعرفوش المستحيل، المصريين بيتحدوا التحدي نفسه .. تحيا مصر».

كما نشر هاني يونس، مقطع فيديو من داخل المركز الإعلامي للبطولة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وصرح المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لـ«مونديال اليد 2021»، أمس الجمعة، أن مصر ستخوض تجربة قوية جدا في هذه النسخة، مشيرًا إلى أنها إذا نجحت في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا فإن هذا النجاح سيكون هذا نبراسا لأولمبياد طوكيو 2021، والبطولات التي ستقام في الفترة القادمة.

وأوضح، أن وزارة الصحة أقرت حضور 30% فقط من السعة الاستيعابية للاستادات التي ستشهد استضافة المباريات، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هذا الأمر يعتبر سلاحا ضد المنتخب المصري، لأن وجود الجمهور في البطولة أمر مهم في تشجيع المنتخب صاحب الأرض، لكن الدولة حريصة على صحتهم لذلك فقد قررت تخصيص هذه النسبة فقط للحضور.

32 فريقا يشاركون في البطولة

وتابع، أن البطولة ستشهد مشاركة 32 فريقا، وسيطبق نظام مختلف للفرق والإداريين المصاحبين لهم، إذ تدخل كل الفرق التي ستلعب رياضة في مكان خاص لا يصله أي شخص، وهو ما يعرف باسم نظام (الفقاعة)، إذ سيجري تغيير كل فنادق الإقامة واختيار فنادق جديدة مغلقة بشكل تام على المشاركين في البطولة حرصًا على عدم تعاملهم مع أي شخص، كما ستقل السيارات الفرق التي تشارك في البطولة من الطائرة بشكل مباشر لكي تذهب إلى مكان آخر لإجراء اختبارات (PCR)، موضحًا أن ذلك النظام لا يُطبق على الجماهير: «نحن غير مسؤولين عن الجماهير العادية، وستعامل معاملة السياح».

نظام جديد مكلف

ولفت، إلى أن روابط المشجين كانت ترسل طلبات للحضور في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الطلبات انخفض عددها وبخاصة أن بلادهم أغلقت حدودها بسبب تداعيات أزمة كورونا، كما أن النظام الجديد مكلف اقتصاديا، ونوه بأن البطولة قد لا تحقق نجاحات من الناحية الاقتصادية، بسبب عدم حضور الجماهير بكثافة.