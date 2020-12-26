10 قرارات كنسية جديدة لمواجهة كورونا.. منها قداس عيد الميلاد

َقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، إقامة قداسات عيد الميلاد بكنائس القاهرة والإسكندرية طبقًا لتقويم الكنائس الشرقية ليلة 6 يناير المقبل، بحضور الكهنة و20 قبطي فقط، حيث أصدر مجموعة جديدة من القرارات بشأن الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

و تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير 2021 م:

1- يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصًا.

2- يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.

3- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

4- تقام صلوات الأكاليل «بعد عيد الميلاد» بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن عشرين شخصًا من أسرتي العروسين.

5- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

6- تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

7- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط «أربعة أفراد».

8- تعليق الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

9- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

10- يلتزم الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته، بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالإيبارشية من إجراءات.

وقالت الكنيسة: «نصلي لكي يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة».