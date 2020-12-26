الجاسوس الروسي سنودن يستقبل مولودا جديدا في منفاه بموسكو

أعلن أناتولي كوتشرينا، محامي الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، اليوم، أن موكله رزق بمولود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال كوتشرينا، في تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن لدى سنودن والذي يعيش في منفاه بروسيا منذ 2013، مولود جديد، وهو طفل.

وأوضح سنودن في وقت سابق، إنه سيبقى هو وزوجته ليندسي أمريكيين، وسيربي ابنه بكل القيم الأمريكية التي يحبها بما فيها حرية التعبير عن الرأي.

وكان سنودن، الملاحق قضائيا في الولايات المتحدة بتهمة تسريب معلومات سرية، توجه بطلب منحه الجنسية الروسية، مع الاحتفاظ بجواز سفره الأمريكي.

وسلم الموظف السابق في وكالة الأمن القومي، في يونيو 2013، إلى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية وصحيفة «الجارديان» البريطانية، عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية في بلاده وفي بريطانيا.

وتوجه سنودن بعد ذلك، إلى هونج كونج، وهرب إلى روسيا، ليحصل على حقّ اللجوء السياسي المؤقت.

وقال الكونجرس في تقرير في 2016 رفعت عنه السرية بشأن سنودن، إن مسؤولا روسيا بارزا أكد أن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، شارك معلومات استخباراتية مع موسكو.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قال في وقت سابق من 2020، إنه ينوي النظر في مسألة العفو عن سنودن، فيما رفضت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في 2015، عريضة طالبت الرئيس السابق باراك أوباما بالعفو عن المبلّغ.

وقال سنودن، في وقت سابق، إنه أتلف جميع الوثائق السرية عند مغادرته هونج كونج، حتى لا تقع في يد أي حكومة لاستعمالها أو تهديده، وأكد الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، تعاونه المستمر مع الصحفيين لمواصلة نشر تسريبات في المستقبل.

ويواجه سنودن، التهديد بعقوبة السجن لمدة تتجاوز الـ 10 سنوات.