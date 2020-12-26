وصفة «بيج رامي».. تاجر مكملات غذائية يخدع الزبائن ببروتينات مجهولة

كشفت تحريات الاجهزة الأمنية في واقعة ضبط صاحب محل أدوات رياضية بتهمة ترويج مكملات غذائية مهربة، عن أن المتهم لجأ للترويج لصفقة مهربة من المكملات الغذائية مستغلا فوز البطل العالمي رامي السبيعى الشهير بـ«بيج رامي» ببطولة مستمر «أولمبيا»، حيث روج أن المكملات الغذائية التي يبيعها هي نفس المكملات التي يستخدمها البطل العالمي في بناء عضلاته.

خداع الزبون

وذكر المتهم خلال التحقيق معه أنه بصفته صاحب محل أدوات رياضية، وبطبيعته فهو متابع ومهتم بالشأن الرياضي، خاصة الألعاب الفردية، مشيرا إلى أنه من جمهور «بيج رامي» ومن أشد المعجبين به، وعندما فاز بالبطولة كانت لديه شحنة كبيرة من المكملات الغذائية، وعندما كان يتفاوض مع زبائنه تطرق للحديث عن فوز «بيج رامي» بالبطولة، موضحًا أنه خطرت على ذهنه فكرة خداع الزبائن، وقال لهم إنه يمتلك نفس نوعية البروتينات والمكملات الغذائية التي يستخدمها البطل المصري في التدريبات وفي بناء كتلته العضلية، وأعلن الامر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التحريات: المتهم صاحب محل أدوات كهربائية

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام أحد الأشخاص، صاحب محل ملابس وأدوات رياضية، مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار في أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيا، متخذا من المحل ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله، وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن مقر المحل وجرى ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية والأدوية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وواجهت المتهم بما يروجه على صفحته على «فيس بوك»، فأكد انه لجأ إلى الطريقة من أجل ترويج بضاعته بسرعة وتحقيق ربح سريع.