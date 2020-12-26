مصادر: لم يصدر قرار بفرض حظر تجوال لمواجهة كورونا حتى الآن

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة لم تصدر حتى الآن أية قرارات بشأن فرض حظر تجوال في البلاد لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، قائلاً: «ما اتاخدش قرار ولا بحظر كلي ولا جزئي حتى الآن».

خيار أخير

وأوضحت المصادر، أن «حظر انتقال حركة المواطنين»، سيكون الخيار الأخير لدى الحكومة لمجابهة مخاطر الأزمة، لافتة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء بتشديد الإجراءات الاحترازية، وفرض عقوبات على من لا يلتزمون بها، لافتة إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نسق مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وتم بالفعل تكثيف الحملات بغرض تطبيق الإجراءات الاحترازية.

اجتماع «عليا كورونا»

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد من المقرر أن يكون لها اجتماع خلال ساعات لبحث تطورات الأزمة، لافتا إلى أن كل وزير أو مسؤول يُجهز تقريرا بالموقف بحسب المسؤولية الموكلة إليه، وتوصياته لإدارة الأزمة بنجاح.

وأكدت المصادر، أن الحكومة عازمة على إدارة الأزمة خلال موجة كورنا الثانية بأفضل صورة ممكنة، مثلما حدث في الموجة الأولى، لافتة إلى أن أداء الحكومة المصرية كان محل إشادة وتقدير العديد من الدول والمنظمات، ومن بينها منظمة الصحة العالمية.

الإجراءات تُجنب الحظر

وعن فرض الحظر، قالت المصادر، إن رئيس الوزراء طالب في اجتماع المجلس السابق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا نضطر لـ«الغلق» مرة أخرى، مشيرة إلى أن الأمور حتى الآن ما تزال تحت السيطرة في مجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد.

المصريون يفضلون الكمامات عن الحظر

وكان استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحصلت «الوطن» على نتائجه، انتهى لتفضيل المواطنين لـ«الإجراءات الاحترازية» بدلا من الحظر، لما لذلك من آثار اقتصادية سلبية على كلٍ من المواطن والدولة.