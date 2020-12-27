مروة عاشور: عبدالرحمن القرضاوي كان يتآمر ضدي مع فتاة بحملة البرادعي

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إن زوجها هرب من مصر بطريقة غير قانونية، بسبب وضعه القانوني، حيث غادر للسودان ثم تركيا لأن والده وإخوته هناك حيث يقضون الصيف، بينما هي ظلت في مصر حتى الانتهاء من حملها، ثم سافرت لقطر، وبعد ذلك سافرت تركيا مع عمتها، «كان كويس أوي لما عمتي جت، قعدت يادوب أسبوع وبعد ما مشيت بقى يتعامل معايا معاملة فظيعة وقطع عني المصروف وحرق باسبورات البنات بالولاعة عشان مرجعش مصر».

سبب وجوده في تركيا

وأضافت «عاشور»، خلال اتصال عبر سكايب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها لا تعرف سبب وجود «عبدالرحمن» في تركيا وليس في قطر مع والده، لافتة إلى أن كل ما تعرفه بأن جواز سفره ضاع في تركيا فلذلك لم يستطع السفر أو الحصول على إقامة بحسب كلامه.

الجنسية القطرية

وتابعت: «أنا شاكة في الكلام ده ومش مصدقاه، وحاسة إنه عاوز يقعد في تركيا علشان الحياة هناك مفتوحة شوية، ومكنش بيشتغل، وعند إخواته شركة في قطر وبتاعته، ولما اتنازل على الجنسية القطرية فضل شريك فيها مش رسمي، قالي اتنازلت على الجنسية عشان أنا وطني».

علاقته بوالده

وأوضحت أن علاقة «عبدالرحمن» بوالده أصبحت جيدة حاليا، حيث لم تكن كذلك سابقا، وهذه من أهم الأسباب التي دفعتها للارتباط به، حيث كان يخبرها أن سبب خلافه مع والده هو زواجه على والدته، والمشكلات التي صاحب ذلك، «هو حاليا في تركيا، ومبقاش يشوف البنات بقاله فترة طويلة، ومن ساعة ما رفعت قضية الطلاق من 6 شهور ما شافهمش إلا 3 مرات بس».

لا يوجد أمان في تركيا

وواصلت: «قبل كده كان بيصرف على البنات، وأنا معرفش حد في تركيا ومحاولتش أتعلم تركي، ومش مبسوطة ولا مرتاحة في تركيا، ومش حاسة بأي أمان».

مؤامراته

وكشفت عن مؤامرة كان يعدها مع فتاة على علاقة به: «اكتشفت واحدة كانت معاه في حملة البرادعي، عامل مؤامرة عليا ويتفق معاها إنها تكتب حاجة عشان أتضايق، واكتشفت أن هدف المؤامرة دي إني أتعب وفي الآخر ياخد مني البنات ويرميني أنا في الشارع، أنا حياتي كلها مؤامرت معاه بالمنظر ده».