مروة عاشور: عيلة القرضاوي مش بتصرف ولا مليم على أحفادها

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إنها حاولت كثيرا طلب الطلاق منه، بعدما أغلق كل الأبواب أمامها، وتحدثت مع كل فرد في أهله، لكن لم يحركوا ساكنا، «كنا هنترمي في الشارع عشان مش بيدفع إيجار البيت اللي قاعدين فيه، ولا الخدمات اللي في كومباوند اللي إحنا فيه، والنهاردة بس لما عرف من حد إني هطلع في التليفزيون النهاردة الكومباوند كلمني وقالي إن الخدمات دفعها والقضية اتقبلت، المشكلة مش كدة ولكن بيخاف من أي حد يمسه شخصيا بس».

محكمة تركية رفضت سفر بناتي

وأضافت «عاشور»، خلال اتصال عبر سكايب ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يرفض سفر بناته لمصر بحجة أن ذلك من شأنه تعريض حياتهن للخطر، بالرغم أن أكبر بنت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، مبدية استغرابها من تصديق المحكمة التركية حجته، وبالفعل المحكمة منعت بناتها من السفر.

دور السفارة المصرية

وتابعت: «المحامي بتاعي قالي ممكن نعمل حاجة في الموضوع ده، وبدأت أقدم أوراق، خاصة بعد ما حاولت أنزل مصر آخر مرة، وتواصلت مع السفارة من فترة قريبة وطلبت منهم يساعدوني، والحقيقة الناس كانوا في منتهى الذوق، وبيعاملوني كويس جدا وطلعلولي وثائق سفر مصرية، ولو سافرت بيها مش من حق الأتراك يمنعوني، لأني مش مسافرة بباسبورات تركية، بس وأنا في المطار لقيت ورقة مكتوب فيها أسامينا إحنا الأربعة، أنا وبناتي الأربعة بخط الإيد، وده دليل أنهم كانوا عارفين إني طالعة المطار، وعبد الرحمن يعرف مدير المطار، فمنعوني من السفر».

حضانة البنات

وواصلت: «الناس اللي في المطار مش بيتعاملوا باللغة الإنجليزية ومعرفتش أتواصل معاهم، بس كلمت السفارة المصرية، والمطار بلغهم إن الأطفال ممنوع يسافروا، وكانت واضحة أوي أنه استغل سلطاته عشان يمنعني من السفر، لكن أنا مش ممنوعة من السفر ومشكلتي إني عاوزة آخد بناتي والحضانة معايا لأن القضية لسه مخلصتش».

عائلة القرضاوي

واستكملت: «حاولت أتواصل مع أهل عبدالرحمن واحد واحد، وكلمت واحد من اخواته قبل ما أرفع القضية بـ12 يوم، وقولتله عاوزة أطلق بهدوء من غير مشاكل، راح قالي طيب تمام وبعد 10 أيام مردش عليا، بالعكس أخته عملت معايا حركة غريبة جدا، قالتلي الأولاد ملهمش ذنب وهنحاول نبعتلك فلوس المدارس وأنا صدقتها وقالتلي ابعتي صورة الباسبور عشان نبعت الفلوس، وبعتلها وبعد كدة مكلمتنيش خالص، عيلة يوسف القرضاوي مش بتصرف على أحفادها ولا مليم».