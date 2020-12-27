العثور على سيدة منتحرة داخل شقتها بأسيوط

عثر الأهالي على سيدة منتحرة داخل شقتها في ظروف غامضة بجوار مركز المعلومات بمنطقة الأربعين التابعة لحي غرب أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على حالة انتحار داخل شقة بالدور الثاني عمارة 147 بالأربعين بجوار مركز المعلومات، بحي غرب أسيوط.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى أنعام سيد محمد عطا، 35 سنة.

وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة، ثم نُقلت لمشرحة مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال عام 2020 العديد من حالات الانتحار لأسباب غير معلومة، من بينها محاولة شاب الانتحار بإطلاق النار على نفسه بمركز صدفا لأسباب غير معلومة وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما عُثر على فتاة تدعى «إيناس.م»، 18 سنة، منتحرة شنقًا، وذلك بتعليق نفسها بحبل أعلى سطح المنزل، وبسؤال أفراد أسرتها أقروا أنهم فوجئوا بها منتحرة ولم يذكروا سببًا لذلك، وحُرر المحضر اللازم وأحيلت الواقعة إلى النيابة.