«لا واسطة ولا محسوبية».. القليوبية تستعد لامتحانات الترم للإعدادية

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على ضرورة الاستعدادا التام لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي على أكمل وجه وخاصة امتحانات الشهادة الإعادادية قائلا «لا وساطة ولا محسوبية» في أي من أعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة برؤساء لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية حيث استمع خلال الاجتماع لأهم المعوقات والمشاكل وآراء الموجهين لحل المشكلات.

وأكد على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل والهدوء داخل لجان التقدير، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد في الحجرات والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل وخارج لجان التقدير.

كما ناقش تحديد عدد الحجرات الخاصة بالتقدير وضرورة توفيرها وتوفير كل الإجراءات الاحترازية بها.

التدخين ممنوع في اللجان

وحذر من تناول أي مشروبات ومن التدخين داخل لجان التقدير والالتزام بفترة العمل كاملة دون الاستعجال ومراعاة الدقة والأمانة من أجل مصلحة أولادنا الطلبة.

واختتم مؤكدا على جميع الحضور بأن الجميع شركاء معا في القرار والهدف هو إعطاء كل طالب حقه وتقدير مجهوده المبذول طوال النصف الدراسي الأول.

فيما عقد عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع مديري المراحل التعليمية، والموجهين الأوائل، لمناقشة كيفية عقد امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي.

جرى خلال الاجتماع، التنبيه على مديري المراحل والموجهين، بتطبيق ما جاء باجتماع مدير الإدارات التعليمية مع السيد الفيومي وكيل الوزارة، والذي شدد على أن تكون امتحانات الصف الخامس الابتدائي فترة مسائية أما الثاني الإعدادي فترة مسائية يوم 5 يناير، حيث يؤدي فيها الطلاب امتحانات التربية الدينية والتربية الفنية.

كما شدد مدير الإدارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.