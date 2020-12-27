المؤبد و10 سنوات لشقيقين لحيازة هيروين ومقاومة الشرطة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد 25 عاما وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ومعاقبة شقيقه بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مقاومة الشرطة أثناء ضبط الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري.

تعود أحداث القضية رقم 1197 لسنة 2020 جنايات قسم اقنايات والمقيدة برقم 1916 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «ثابت. م»، 31 عاما، عاطل، مسجل خطر، صاحب كارت إجرامي يحمل أرقام 654- 14 وأنه يتخذ من مسكنه وكرا لترويج المخدرات على عملائه وأثناء توجه مأمورية لضبطه عثر بحوزته على 57 لفافة من نبات الهيروين المخدر وزنت «10.21 جرام»، وسلاح ناري وبمواجهته صاح وتدخل المتهم الثاني شقيقه «فكري. م. م»، 42 عاما، صاحب محل بقالة وتشابك بالأيدي مع القوات وصاح قاصدا إفلات المتهم الأول وبلغ بذلك مقصده وتمكن المتهم من الهرب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق والتي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل «إسلام. ط. ذ. ع»، سائق توك توك، في بداية العقد الرابع من العمر، بعد الاعتداء عليه بعدة طعنات متفرقة في جميع أنحاء جسده وسرقة التوك توك الخاص به لجلسة 3 فبراير القادم.

وتبين أن المتهمين كل من «حسين. م»، 22 عاما، بائع خضروات، مقيم بالزنكلون مركز الزقازيق، و«محمد. ن»، 19 عاما، سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحسينية بالزقازيق، و«حامد. ن»، 22 عاما، تاجر ملابس، مقيم بالزقازيق، و«محمد. م»، 24 عاما، سائق، مقيم بقرية الجوسق، التابعة لمركز بلبيس. وألقت الشرط القبض على المتهمين وتم إحالتهم إلى المحمة التي قررت تأجيل محاكمتهم لعرض اثنين منهم على الطب النفسي.