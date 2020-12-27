584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا بـ3 محافظات خلال 2020

نجحت دار الأوبرا المصرية، في اجتياز تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً علي جميع دول العالم، ورغم قرار تعليق الأنشطة الثقافية والفنية أكثر من 3 أشهر استمرت دار الأوبرا في أداء رسالتها.

وتمّ إنشاء مسرح النافورة الجديد في ساحة الخارجية بتصميم مبتكر لاستضافة العروض والمحافل الفنية، كما تمت المشاركة في المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك» التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر شبكة الإنترنت، مع إقامة حفل مشترك أونلاين بين أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وأوركسترا لياونينج السيمفوني الصيني.

كما مثلت الأوبرا وزارة الثقافة في منتدى بكين الدولي الثاني للفنون، وتم تنظيم حفل بالتقنية حفل بالهولوجرام لأم كلثوم، إلى جانب إقامة 584 فعالية فنية ونشاط ثقافي على مختلف مسارح الأوبرا.

واستضافت الأوبرا عددًا من الفرق الأجنبية الزائرة، وضمن النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا، استمر صالون الأوبرا الثقافي، إلى جانب صالون مصر المبدعة في تقديم الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة على مسارح الأوبرا.

واحتفل أوركسترا القاهرة السيمفوني هذا العام بموسمه الـ62، وقدم 27 حفلًا، أما فرقة أوبرا القاهرة قدمت هذا العام «أوبرا توسكا» إلى جانب 16 حفلًا، وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة 7 عروض من ريبورتوارها الفني، أما فرقة الرقص المسرحي الحديث قدمت عرضها الجديد «أخناتون غبار النور» بجانب عروض أخرى.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة 3 حفلات، وللعام الحادي عشر على التوالي، نجحت دار الأوبرا في تجديد رخصة البث الحصري والمباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، وتمّ نقل 3 أوبرات عالمية.

وقدمت فرق الموسيقى العربية التابعه للأوبرا 89 حفلًا دوريًا، كما أقيم أكثر من 59 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ونفذت دار الأوبرا ممثلة لوزارة الثقافة الدورة الأولى من مهرجان «دندرة» للموسيقى والغناء بمحافظة قنا.

وفي مواجهة التحديات، أقيمت دورة استثنائية من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية يحمل رقم 29 تضمن 29 حفلا غنائيا وموسيقيا على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور شارك فيها 93 فنانا من نجوم 5 دول عربية كما تم تكريم 15 شخصية ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي.، كما جاء المؤتمر المصاحب تحت عنوان «مستقبل الموسيقي العربية.. ما بعد أزمة كورونا»، إلى جانب المسابقة التي شملت العزف على آلات التخت الشرقي، الغناء للشباب والاطفال والغناء لذوي القدرات الخاصة، كذلك واصل مركز تنمية المواهب جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين.