«خليل» يفاجأ بفاتورة كهرباء بقيمة 19 ألف جنيه: «اتصدمت.. آخر شهر دفعت 70»

فوجئ أحد أهالي مدينة الحمام بمطروح بصدور فاتورة استهلاك كهرباء لمنزله بمبلغ 19 ألف و172 جنيها، وهي فاتورة مبالغ بها.

وقال خليل جمعة شامخ إن العداد الكهربائي باسم والده الذي توفاه الله والمنزل ملكه: «أنا أقيم به في مدينة الحمام، ولكنني فوجئت بفاتور كهرباء غريبة بلغت 19 ألف و172 جنيها و35 قرشا، بينما الطبيعي أنني أستهلك مثل أي مواطن في منطقة الحمام، بمرسى مطروح»، قائلا: «شر البلية ما يضحك، وآخر فاتورة صدرت لي كانت 70 جنيها، وعندما رأيت الفاتورة ضحكت من الصدمة».

وأضاف خليل، في حديثه «الوطن» أنه تقدم لشركة الكهرباء بشكوى إلكترونية بعد أن تواصل مع أحد المسؤولين ووعده ببحثها لمعرفة كيف خرجت هذه الفاتورة بهذا المبلغ غير المتوقع.

وأشار إلى أن منزله عادي عبارة عن ثلاث غرف وبه لمبات كهرباء عادية واستهلاكه مثل أي أسرة مصرية وهذا واضح في الأشهر الماضية والمسجلة في شركة الكهرباء.

وأكد أنه لن يدفع الفاتورة وسينتظر الرد على شكواه وبعدها سيرى كيف سيكون التصرف، حتى يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه والتي من المفروض أن تصدر الشركة فاتورة جديدة بها.

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة فاتورة الكهرباء، وكانت تعليقات رواد السوشيال ميديا السخرية والتهكم على ارتفاع قيمة الفاتورة لمنزل واحد.

وطالب «خليل» تدخل رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ببحث شكواه وإعادة النظر في قيمة فاتورة الكهرباء.

ومن جهة أخرى تم إعادة التيار الكهربائي لـ 11 منطقة سكنية بمدينة مرسى مطروح بعد فصل التيار الكهربائي، اليوم، لمدة 3 ساعات متواصلة الساعة الثامنة صباح الجمعة وحتى الحادية عشر صباحا والمناطق التي تأثرت هي: «روميل، وعمرو بن العاص، والطبية القديمة والجديدة، والمعهد الدينى، واللوران، والتليفزيون، والعزبة السودانية، وزاهر جلال، والشركة السعودية على كورنيش مرسى مطروح، والدفراوى، بالإضافة إلى السلخانة القديمة بعلم الروم».