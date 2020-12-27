نقل 29 أسرة من منطقة «الخطورة الداهمة» إلى مساكن آمنة برأس غارب

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة رأس غارب تواصل جهودها لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني منطقة الخطورة الداهمة «عشش البلد»، وتقوم بإعادة تسكينهم في بلوكات منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة» بالمدينة، الذي قام بتنفيذه صندوق تطوير العشوائيات، موضحا أن البلوك مساحته 150 مترا كامل التشطيب، ويتسلمه المواطن بمرافق كاملة «مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي».

نقب 29 أسرة إلى بديل العشوائيات بحي الروضة

وكشف المحافظ أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بالروضة برأس غارب 29 أسرة من المستحقين، ضمن 144 أسرة مصدق عليها كمرحلة أولى، مشددا على سرعة الانتهاء من نقل باقي الأسر المستحقين.

وأوضح المحافظ أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة رأس غارب لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحي الروضة، لافتا إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، مشددا على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظا على سلامتهم.

محافظ البحر الأحمر: ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس

وأكد المحافظ، أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتا إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، وكل ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.