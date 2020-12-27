بعد مرور 11 عاما.. ليلى غفران تتهم محاميها السابق بسرقة خاتم ألماظ

«فين الخاتم الألماس يا حسن».. هكذا بدأ اتهام الفنانة ليلي غفران لمحاميها السابق حسن أبو العينين، بسرقته لخاتم ألماظ، عبر تعليقها على منشور خاص به على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد مرور أكثر من 11 عاما على القضية.

وقالت غفران: «فين الخاتم إللي اتسرق مني، وأنت اترافعت عشان تجيبه، بعد ما قبضوا على الشغالة اللي سرقته من البيت عندي»، وتابعت: «أنت قلت إن النيابة خدته، وأنا سألت ووضحولي إن المحامي هو المسؤول، لأنه بالتوكيل يقدر يتسلم أي شيء عني، فين الخاتم الألماس يا حسن، ياريت يبقى فيه رد وتوضيح».

ليرد المحامي حسن أبو العنين: «أنا برد على حضرتك وأنا فى العربية، لأني فوجئت بما كتبته، هو حضرتك نسيتي أنك تنازلتي على المحضر في النيابة بعد الشغالة ما أنكرت الاتهام وذكرت الحقيقة التى أعلمها وتعلميها جيدا».

وتابع أبو العنين: «الخاتم لم يتم سرقته، ولكن الواقعة كانت لها أبعاد أخرى أنت تعلميها، والأوارق موجودة بالمكتب تحت أمرك».

غفران: «أنا ماتنازلتش على الخاتم لما اتقبض على الشغالة»

الأمر الذي أغضب غفران لترد قائلة: «لأ أنا ما تنازلتش على الخاتم، لما كنا اتقبض على الشغالة في الصاغة وهي بتبيعه، وما اتنازلتش بالعكس إحنا رحنا عشان نستلمه، وأنت دخلت بالنيابة عند وكيل النيابة، وأنا استنيت في غرفة ثانية مع أخوك مراد اللي كان جوزي وقتها».

واستكملت غفران: «ولما إنت خرجت سالتك عن الخاتم قلت لي إنه ضاع والنياية مش لاقياه أبعاد إيه بقى ياريت توضح أكثر لأني مش فاهمة حاجة من إللي إنت بتقوله»

وأضافت: «مافيش أي أبعاد غير إللي أنا ذكرتها، وكلامك فيه ألغاز، وتقريبا اتهام لي، وده شككني إنك كنت محامي المتهمة مش وكيلي أنا ياريت أفهم».

أبو العينين: «الأوراق موجودة في المكتب وحضرتك عارفه كل حاجة»

ورد محاميها السابق: «الأوراق موجودة بالمكتب بعد أن اطلعك عليها تعرفى الحقيقة كلها، حضرتك عارفة كل حاجة»

وأضاف أبو العنين في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتقدم ببلاغ ضد الفنانه ليلى غفران بتهمه السب والقذف، لما نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

وفي عام 2009، كانت سرق خاتم ألماظ من بيت الفنانة ليلى غفران، بواسطة فتاة تعمل لديها في المنزل، التي تم حبسها لمدة 6 أشهر.