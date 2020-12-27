تشغيل السخان قبل استخدامه بنصف ساعة يساعد بالتحكم في ارتفاع الفاتورة

يعاني الكثير من المواطنين من إرتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا خاصة بعد ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها منذ شهر اغسطس الماضي بسبب استخدام السخان الكهربائي لفترات طويلة في فصل الشتاء.

و قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من النصائح التي يجب ان يتبعها المواطن لاستخدام السخان الكهربائي لكي يتحكم في استهلاكة بدلا من المعاناه بارتفاع الفاتورة

خطوات التحكم في استخدام السخان

- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة "بطاقة كفاءة الطاقة".

وتستعرض "الوطن" اسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي تم تطيقها علي مستوي 9 شركات توزيع علي مستوي المحافظات بدء من شهر اغسطس الماضي

اسعار شرائح الاستهلاك

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا بدلا من " 30 قرشا "

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات "48 قرشا بدلا 40 قرشا "

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا "

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات "96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا"

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات "118 قرشا بدلا من 100 قرشًا"

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "118قرشًا".

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا".