افتتاح أول فصل ثانوي فني لصناعة المشغولات البدوية للفتيات بمطروح

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، مصنع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، تمهيدا لافتتاح أول فصل ثانوي فني لصناعة المشغولات البدوية اليدوية للفتيات مع نهاية الأسبوع الجاري، من خلال برتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومركز بحوث الصحراء، الذي يأتي برعاية ودعم قائد الأقليم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

والتقى وكيل تعليم مطروح، مع الدكتور محمد سالم، رئيس مركز البحوث التطبيقية، نائبا عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، والمهندس إسلام عيسي، مدير مصنع الصوف.

ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، على فتح فصل للمشغولات الصوفية والبدوية اليدوية للفتيات، ملحق بوحدة التدريب على المشغولات الصوفية البدوية واليدوية بمركز التنمية المستدامة بمنطقة الصوف في القصر بمدينة مرسى مطروح، كما سيتم تدريب طالبات المدارس الصناعية في الفصل الذي سيتم إنشاؤه لأول مرة على أرض محافظة مطروح هذا الأسبوع.

وأشاد سلامة، بمنظومة العمل بمصنع الصناعات الصوفية، خلال متابعته لشرح مدير الوحدة الصناعية لمراحل تصنيع المنسوجات البدوية من بدايته، مشيدا بعملية فرز أصواف الأغنام البرقي، التي تتسم بها محافظة مطروح، ومراحل الغسيل والتنظيف وعمليات التجفيف، ثم مرحلة «الديبة» لتفتيح الأصواف، ويليها «كردة» وصولا لمرحلة الغزل، التي يخرج النسيج بعدها، لتنتهي المراحل بقيام المتخصصات بالمصنع بعملية النول، لما تم نسجه، وصولا في النهاية لمرحلة إنتاج الصناعات اليدوية البدوية الصوفية.

وثمن وكيل تعليم مطروح منظومة التعاون المثمر بين تعليم مطروح ومركز التنمية المستدامة، التي تأتي لتحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة.