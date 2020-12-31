حصاد 2020.. 5 شركات عالمية ضربها كورونا في مقتل وأفلست

الكساد الاقتصادي أخطر عدو يواجه الشركات والمؤسسات، وإذا زاد على ذلك انتشار وباء، فإن الخطر يتضاعف، لذا لعب وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، دورا رئيسيا في إعلان شركات عديدة في مجالات مختلفة إفلاسها، في الوقت الذي تسعى شركات آخرى تجنب نفس المصير في محاولات للتأقلم من خلال تخفيض أعداد العمالة أو تقليل المرتبات.

ونحاول في التقرير التالي رصد أبرز الشركات العالمية التي قضى عليها كورونا خلال عام 2020.

أشهر شركات ملابس في أميركا.. تعلن إفلاسها

في مايو 2020 أعلنت شركة «جي سي بيني»، إفلاسها بعد 118 عاما من فتح أبوابها أمام العملاء، والشركة التي نتجت من الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ثم الأزمة المالية في عام 2008 لم تستطع الصمود أمام كورونا.

وكانت تمتلك الشركة 846 فرعاً موزعين على 49 ولاية أميركية، وتبيع الشركة أيضا سلع تقليدية ومجوهرات أيضا، وتبعت الشركة الأمريكية شركات أخرى موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجموعة «نيمان ماركوس»، ومجموعة «جي كرو»، وشركة «ستيج ستورز».

طيران سلوفيينا تنتهي قبل عقد من إنشائها

شهد عام 2020 إفلاس شركة الطيران السلوفاكية التي ظهرت لأول مرة عام 2012، وبدأت في العمل في عام 2013، وأصدرت الشركة بيان توضح فيه أنها لن تستطيع مقاومة تأثيرات كورونا الشديدة على الاقتصاد وستقوم بإرجاع الطائرات الأربعة التي كانت تؤجرها

عملاق العقارات في الإمارات تعلن إفلاسها

مثل الخبر صدمة لمتابعي سوق العقارات، بعد إعلان شركة «أرابتك» إفلاسها وتصفية الشركة، وقالت الشركة في بيان لها بعد اجتماع مع موظفيها ، «نأسف لإبلاغكم أن مساهمي أرابتك صوّتوا على اعتماد خطة التصفية والحل بسبب الوضع المالي غير المستقر للشركة. ستخضع الشركة للتصفية تحت عهدة المحكمة ومجلس الإدارة. ستستغرق عملية التصفية وقتًا، ونقدر تعاونك كثيرًا خلال هذه الفترة الصعبة. سنبقيك على اطلاع دائم بالخطة الشاملة ونشارك المزيد من المعلومات عند توفرها».

وخسرت الشركة في النصف الأول من عام 2020 نحو 794 مليون درهم عن قطاع الإنشاء فقط، ووصل حجم إجمالي الخسائر عن كل القطاعات 1.5 مليار درهم.

أكبر شركة طيران في أمريكا الجنوبية

كان العام الذي يلمم أوراقه صعبا على شركة «لاتام» الجوية بعد أن طلبت الشركة من الشركات الشقيقة في باقي دول أمريكا اللاتينية تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة الحماية القضائية من الدائنين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولجأت الشركة إلى هذا الطلب كحل أخير بعد تطبيق كل الحلول الممكنة معلنة أنها ستواصل العمل في دول محددة وهي الأرجنتين والبرازيل وباراجواي ليقل أعداد الركاب إلى نسب قليلة للغاية بعد أن وصلوا إلى 74 مليون راكب العام الماضي.

مالكة بيتزا هت تعلن إفلاسها

أعلنت منتصف العام الجاري الشركة المالكة لمطعم البيتزا الشهير «بيتزا هت» التى تسمى «إن بي سي إنترناشيونال»، الإفلاس وإغلاق نحو 300 فرع من سلسلة المطاعم المعروفة داخل الولايات المتحدة وهو ما يمثل ربع المطاعم في أمريكا، ووصلت ديون الشركة إلى مليار دولار، وتأسست بيتزا هت عام 1958 ولديها فروع منتشرة في نحو 90 دولة حول العالم.