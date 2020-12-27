«المصرية للجهاز الهضمي»: الطبيب المصري لا يقل كفاءة عن نظيره بالخارج

اختارت الجمعية الأوربية المنوطة عن تنظيم مؤتمر «مناظير القنوات المرارية EURCP»، مصر ضمن 18 دولة على مستوى العالم، للمشاركة في جلسات البث الحي التدريبي لتقنيات المناظير الحديثة، والاستخدام الأمثل للآلات المتطورة.

في غضون ذلك، قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن مستوى أطباء مناظير الجهاز الهضمي في مصر، أصبح لا يقل كفاءه وتقنية عن كفاءة الأطباء في كبرى دول العالم.

وأضاف أنه تم اختيار الفريق الطبي المشارك، من أعضاء المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، بناء على الكفاءة التقنية والخبرة في التدريب والنشر الدولي، حيث قام الفريق بإجراء حالتين على الهواء مباشرة.

خورشيد: الأطباء في مصر يحرصون علي متابعة كل ماهو جديد

وأضاف أن الأطباء في مصر يحرصون على متابعة كل ما هو جديد في عالم الطب، والسفر للخارج للتدرب على أي تقنية حديثة، مع اثبات نسب النجاح والخبرة المحلية في أوراق بحثية منشورة في المجلات العلمية العالمية.

ويرى أن مثل هذه الأنشطة العلمية، تأتي في إطار التعاون بين المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير والمنظمات الطبية العالمية، التي تنصب في تطوير كفاءة الأطباء وتحسين الرعاية الصحية للمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية مهمة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة أكسا إيجيب (AXA Egypt)، بوصفها من كبرى شركات التأمين الطبي العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة للمؤمن عليهم من المصريين والأجانب بالقطاع الخاص بالمحافظات وعلى رأسهم محافظتي بورسعيد والأقصر وهو ما يضمن حصولهم على خدمات طبية بمعايير عالمية.

وأكدت وزيرة الصحة علي أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل خدمات صحية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل تتسق مع معايير الجودة بما يسهم في تحقيق مصر لأهدافها الإستراتيجية رؤية مصر 2030، كما ثمنت الوزيرة على هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين العام و الخاص باعتبارهما جناحي الدولة لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات.