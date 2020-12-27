العربية: مشاورات مصرية عراقية لتحديد موعد لزيارة السيسي لبغداد

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم، إن مشاورات مصرية عراقية لتحديد موعد نهائي لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعاصمة العراقية «بغداد»، وكانت مصادر، أشارت في وقت سابق، للقناة الإخبارية، إلى أنه تم تأجيل زيارة السيسي لبغداد بسبب التطورات الأخيرة في العراق.

وكان الرئيس السيسي، وجه في وقت سابق من الشهر الجاري، بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه، مؤكدال خلال استقباله نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، على الثوابت المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي.

مدبولي: الرئيس وجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات مع العراق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، يوم 12 ديسمبر 2020، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي جاءت في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء ووفد وزاري مصري إلى بغداد مؤخرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين في البلدين.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، مشيرًا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرًا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تُعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددًا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

انطلاق مباحثات ثنائية بالقاهرة بين مصر والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائي فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة لنتفق على المشروعات المشتركة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.