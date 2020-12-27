محامية تركية: تعرضت لانتهاكات جسدية وتعرية بسجون أردوغان

قالت بتول ألباي، محامية تركية، تعرضت للتفتيش عارية في سجون النظام التركي، إنها في الأول من نوفمبر عام 2011، تم سجنها بغرفة صغيرة مع سيدتين، وطلبوا منها نزع جميع ملابسها، وجعلوها تنهض وتقف 3 مرات، ثم فحصت حارسة من الحارسات جسدها وهي ترتدي جوانتي، وألبسوها ملاية، وأخذوها لغرفة وجعلوها ترتدي ملابسها.

تهمة الانضمام لجماعات إرهابية جاهزة في تركيا

وأضافت «ألباي»، خلال حوارها عبر «سكايب» مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أنها كانت متهمة بالمشاركة في أعمال جمعية الخدمة، واتهمومها بأنها عضوة في جماعة إرهابية، رغم أنها لم تشارك بأي مظاهرات وكانت طالبة جامعية تذهب للجامعة.

ما حدث لي في سجون النظام التركي إخلال بحقوق الإنسان

وأوضحت المحامية التركية، أنه بسبب الوضع السياسي في تركيا هذه التهمة جاهزة، مؤكدة أن ما حدث لهم إخلال بحقوق الإنسان، ويجب على المدافعين عن حقوق الإنسان، اتخاذ موقف حيال ذلك، موجهة الشكر للنائب التركي عمر فاروق جرجرلي لوقوفه بجانبهم، حيث بقيت هي و17 سيدة وأطفالهم أعمارهم من شهر لـ4 أشهر بغرفة ضيقة.

تحدثوا عن انتهاكات السجون حتى لا تتكرر مرة أخرى

وطالبت كل من يتعرض لما تعرضوا له بالسجون التركية، بالخروج للحديث عن ما حدث والمطالبة بحقوقه، منوهة بأن حديثهم سيشجع الآخرين على الحديث، حتى لا يحدث انتهاكات لحقوق الإنسان لاحقًا.

الديهي: تركيا أقرت قانون مشوه لإسكات المجتمع المدني

فيما علق الإعلامي نشأت الديهي، بأن البرلمان التركي أقر اليوم قانون إسكات المجتمع المدني في تركيا، وهذا القانون مشوه ويؤكد أن هناك حكم فردي استبدادي في تركيا، كما أن تركيا تحتل المركز الثاني كأكبر دولة سجنا للصحفيين في العالم، موضحًا أن النائب بحزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، أكد أن أردوغان شارك في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي خططت له أمريكا وإسرائيل، ولذلك دعم ثورات الربيع العربي.

الديهي يتهم أردوغان بالعمالة لأمريكا ودعم الميليشيات

وأشار إلى أن أردوغان تورط في إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم، بسبب تلك الثورات التي اندلعت وأججت الفتن بين كافة الأطراف بالوطن العربي، متهمًا أردوغان، بالعمالة لأمريكا ودعم الإرهاب، مشيرًا إلى تحمله مسئولية شهداء تركيا من العسكريين والمدنيين والأطفال، وسمح بمرور الإرهابيين إلى تركيا، عبر معبر خابور الذي يقع على الحدود التركية العراقية.