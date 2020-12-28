منسقة «مصر خالية من السعار»: مفيش حاجة اسمها سلعوة

قالت دينا ذو الفقار، منسقة مبادرة «مصر خالية من السعار»، إن ما أثير حول وجود سلعوة في محافظة قنا خاطئ فهذا كلب من سلالة هجينة أجنبية والفيديو الذي ظهر في محافظة قنا يوضح أن الكلب اتجه إلى طفل بعينه وهذا ليس سعارا وهاجم عدة أشخاص فقد يكون السبب هو أخذ هذا الطفل لجرو الكلبة «فالكلب مبينساش».

مفيش حاجة اسمها سلعوة

وأضافت ذو الفقار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «مفيش حاجة اسمها سلعوة وأرجو الإعلام يرجع لأشخاص مسؤولين في التنوع البيولوجي، ولكن هناك هجين، وممكن منطقة قنا في سلالات صحراوية ويجب عدم استخدام مصطلح سلعوة، ويجب عدم إطلاق لفظ سعار لأن مصر آمنة من السعار وظهر السعار فقط في عام 2017 لكن كان شيء نادر الحدوث أيضا، برنامج صحة واحدة للجميع يتناول 6 أمراض مشتركة منها مرض السعار ومصر تستخدم نفس وسائل القضاء على السعار في إفريقيا وآسيا، كما أن الدكتور عبد الكيم ممود رئيس هيئة الدمات البيطرية أوضح في اجتماع في يوليو الماضي أنه لا يجب القتل على الحيوان ولكن يجب تطعيمه لمنع هذا السعار بحسب خطة الدولة لعام 2030».

الكلاب في مصر من 7000 سنة

وأردفت: «الكلاب موجودة في مصر منذ 7000 سنة ومستأنسة ودائما الجراجات والفلل بها كلاب وتحمي القطيع لكن المشكلة في مصر هي عدم وجود تحليل لمعرفة سبب هذه التصرفات العدوانية للكلاب، كما أن تداول السلالات الأجنبية غير مناسبة لمصر تماما مع أناس غير مسؤولة يؤدي إلى أمور غير مناسبة وللأسف لا يوجد أي توعية، وأناشد وزارة التربية والتعليم بوجود منشورات للتعامل الآمن مع الكلاب وبمجرد استخدام هذا الأمر ستتوقف عمليات العقر من جانب الكلاب».