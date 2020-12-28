22 مركزا وتطبيقات إلكترونية.. أطلقتها «القابضة للمياه» لخدمة عملائها

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، عن توافر 202 مركز لخدمة العملاء بمياة الشرب والصرف الصحي علي مستوي الشركات بجميع المحافظات لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.

خدمات السداد الإلكتروني

فعلت الشركة خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على موقعها الإلكتروني https://www.hcww.com.eg/ لعدد 11 شركة تابعة لها وهي شركات «القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الإسكندرية – البحر الأحمر – مطروح – سيناء – بني سويف»، كمرحلة أولي يتبعها استكمال باقي الشركات قريبا.

وتسعى الشركة القابضة لمياة الشرب نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الشركات التابعة للقابضة للمياة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية طفرة في تطبيق آليات التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور بمختلف القطاعات.

وأطلقت الشركة القابضة خلال الفترة الماضية عددا من القنوات والتطبيقات الإلكترونية لخدمة عملائها وهي تطبيق المحمول HCWW-125، والذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام ودفع الفواتير الخاصة بهم وأيضا تقديم شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات وغيرها من الخدمات.

برنامج قراءتي

كما أطلقت الشركة تطبيق المحمول «قراءتي» والذي يتيح للعميل إدخال قراءة العداد الخاص به شهرياً بنفسه حفاظا علي دقة حساب استهلاكه وتفعيل كل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة القابضة وعلى رأسها الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك» https://www.facebook.com/HCWWeg، والتي تعتبر بوابة للتواصل بين الشركة وعملائها.