مؤتمر صحفي لعرض إنجازات «الإفتاء» في 2020 بعد قليل

تنظم دار الإفتاء المصرية، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما يلقي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، الكلمة الافتتاحية في الفعالية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، لعرض إنجازاتها وخطتها المستقبلية لمشاريعها المقبلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

فيلم وثائقي لعرض خطط الدار خلال الـ5 سنوات المقبلة

ويتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي يتناول ما أنجزته دار الافتاء المصرية على مدار عام 2020 على الأصعدة المختلفة، فضلا عن استعراض خطتها الخمسية للسنوات القادمة، ومن المقرر أن يعلن المفتي عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

وسيعلن مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام في كلمته، عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني.

المؤتمر يشهد كلمات للعديد من الوزراء والمسؤولين

ويلقي وزيري الأوقاف والعدل، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم بشأن إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر، تعقد الدار مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التي أعلن عنها المفتي.