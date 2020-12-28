إصابة طالبتين سقطتا من مكان مرتفع في حادثين بالدقهلية

سقطت طالبة في بئر مصعد «أسانسير» تحت الإنشاء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في إصابتها بكسر في الفقرات القطنية، وفي حادث آخر سقطت طالبة أثناء تنظيف شباك شقتها بمركز بلقاس، ما تسبب في إصابتها.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول بسملة أيمن متولي، 15 سنة طالبة، ومقيمة ببندر طلخا مصابة بكسر بالفقرات القطنية ادعاء سقوط من علو.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدها، 41 سنة، أمين شرطة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، والمقيم بذات العنوان، قرر في محضر الشرطة، بأنه أثناء خروج ابنته من باب الشقة في الطابق الثالث وقيامها بالنظر لأسفل من فتحة مخصصة لتركيب مصعد كهربائي للعقار بدون باب تحت الإنشاء اختل توازنها، وسقطت أرضًا ما أدى إلى إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 10985 لسنة 2020 إداري مركز طلخا، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، أُبلغ مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول عنایات خالد سعد، 20 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية «دميانة » بدائرة مركز بلقاس، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والأنف والأذن واشتباه كسر بالركبة اليسرى ادعاء لسقوطها من مكان مرتفع، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة.

وبسؤال عمها عبدالرحمن سعد حسن، 58 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء قيام نجلة شقيقه بتنظيف شباك الشقة بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما أدى إلى إصابتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُرر عن ذلك محضر بمركز بلقاس، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.