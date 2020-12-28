جامعة إسرائيلية تتوقع ضرب زلزال مدمر منطقة البحر الميت

قالت جامعة «تل أبيب» الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر دول البحر الميت في السنوات المقبلة، ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن دراسة جديدة قادها باحثون من الجامعة الإسرائيلية، قولهم، إن زلزالا مدمرا يضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

وذكرت الدراسة الإسرائيلية المنشورة في مجلة «ساينس أدفانسيز»، إن آخر زلزال قوي ضرب المنطقة كان منذ 93 عاما، فيما توقع الباحثون حدثا مشابها في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وضرب زلزال منطقة البحر الميت في 1927، وأسفر عن مئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة في المدن الكبرى كاعاصمة الأردن «عمان» والقدس وبيت لحم.

من جانبه، قال مدير معهد علوم «البيئة والأرض» في جامعة تل أبيب، البروفيسور شموئيل مارك، إنه حسب آخر هزة أرضية، لقي حوالي 250 شخصا حتفهم في القدس وبيت لحم وعمّان وأريحا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف مارك، أنه إذا تمت المقارنة بين عدد القتلى بالأشخاص الذين يسكنون هذه المدن، اليوم، أي بعد حوالي 100 سنة، فإن إجمالي السكان ارتفع بضعفين إلى 3 أضعاف، مما يعني أن عدد الضحايا سيكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات.

وفي 5 إبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، خليج العقبة شعر به سكان العقبة وإيلات ومدن الساحلين المصري والسعودي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».

وقال محافظ العقبة الأردنية غسان الكايد، في ذلك الوقت في حديث لوكالة أنباء «بترا» الرسمية، إن الهزة لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح خبراء جيولوجيون، في ذلك الوقت، إن هذا الزلزال يعدّ من أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة منذ عشرات السنين، ورأى الخبراء، في الزلزال نذيراً خطيراً قد يعقبه زلزال كبير.