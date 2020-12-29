منها «وينتر وندر لاند».. 3 أماكن ترفيهية في مصر بأجواء أوروبية

خلال الآونة الأخيرة، انتشرت في مصر العديد من الأماكن الترفيهية والتي صُممت على مستوى عالِ من المتعة والإثارة، بأجواء أوروبية مختلفة عن مناطق الألعاب الترفيهية والتي اعتدناها منذ زمن مضى.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» عددًا من الأماكن الترفيهية التي تعيش بها تجربة أوروبية خاصة داخل مصر على النحو التالي:

مدينة الملاهي Winter Wonderland

وفي مطلع العام الحالي، تم افتتاح ملاهي ونتر وندرلاند Winter Wonderland العالمية في مصر، بحديقة Zed Park بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتنضم إلى سلسلة كبيرة من ملاهي ونتر وندر لاند الشتوية، والتي تعد واحدة من أشهر الملاهي العالمية التي انطلقت لأول مرة فى لندن.

وتضم منطقة الملاهي مجموعة كبيرة من العروض والألعاب التي تصل إلى 30 لعبة مختلفة تناسب جميع الأعمار من ألعاب الأكشن والإثارة، كما تضم حلبة تزلج على الجليد تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وكثير من ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية ومغامرات بيت الرعب الشهيرة.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول لمنطقة الملاهي نحو 165 جنيهًا، وتستقبل زوارها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

Ski Egypt

ويعد سكي مصر أول منتزه ثلجي ومنتجع تزلج داخلي في أفريقيا، ممتد على مساحة تبلغ 22,000 متر مربع من أرض العجائب الشتوية المليئة بالثلوج، في درجة حرارة -2، إذ تضم الحديقة منطقة ثلجية للعب الأطفال و«قطار بولار إكسبرس وزورب بول والتيوب ران وبوبسليد وأبراج التوندرا ومسيرة البطاريق».

وتتنوع أسعار الباقات بين 350 جنيهًا، و450 جنيهًا و600 جنيه، وتستقبل الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

جرافيتي كود

وهو أول مركز ترامبولين في مصر، تستطيع من خلالها القفز في الهواء الطلق والتخلص من الطاقة السلبية بداخلك في تجربة مميزة، كما يمكنك الاستمتاع بلعب كرة السلة أيضًا في أثناء القفز على الترامبولين دون خوف لتختبر مدى لياقتك، كما أنّ هناك العديد من الألعاب التي يمكنك ممارستها من خلال الترامبولين، ويبلغ سعر التذكرة للفرد 130 جنيهًا، حيث تفتح الأبواب للزائرين من 12 صباحًا وحتى 12 مساءً.