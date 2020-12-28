من التعذيب للصلح.. القصة الكاملة لحرق «حنين» طفلة حضانة سمنود

أمر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، اليوم الاثنين، بحفظ كافة التحقيقات في واقعة تعذيب طفلة وحرقها بسكين على أيدي إحدى المعلمات، داخل دار حضانة للأطفال بقرية "ميت عساس"، دائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، بسبب إصابتها بالتبول اللا إرادي وسب إحدى زميلاتها.

وقرر رئيس نيابة مركز سمنود إغلاق ملف القضية، بعدما قدم والدا الطفلة "حنين رشاد متولي" تنازلاً عن البلاغ المقدم منهما، والذي يتهمان فيه معلمة الحضانة بتعذيب ابنتهما وحرقها باستخدام سكين، كما تسلمت النيابة مذكرة قانونية تفيد بالتصالح بين الطرفين.

وبعد قليل من سماع النيابة أقوال المعلمة المتهمة في الواقعة، وأقوال والدة الطفلة وجيرانها، واتخاذ الإجراءات القانونية، أعلنت أسرة الطفلة "حنين"، المعروفة إعلامياً بطفلة تعذيب الحضانة بمركز سمنود، عن تنازلها قانونياً عن اتهامها للمعلمة "هبة أ."، بالتعدي علي ابنتهم وحرقها، إعلاءً لشعار "الصلح خير".

وقالت "نجلاء أ."، والدة الطفلة، في مذكرة الصلح إن "المعلمة المتهمة حامل، وأم لأسرة أخرى، وأنا وزوجي متسامحين، وعاوزة أربي عيالي وخلاص، أهالي البلد حكموا بأنها تتكفل بعلاج بنتي، والحمد لله على كل شيء".

وبينما أشار مقربون من أسرة الطفلة إلى وجود ضغوط من الجيران ومشايخ القرية، سعياً للصلح بين الطرفين، أكدت والدة الطفلة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن إتمام الصلح تم برغبة الطرفين، وقالت: "أنا عاوزة أربي بناتي، ومش عاوزة أتسبب في أذى لأي حد.. الحمد لله.. أنا مسامحة وزوجي كمان".

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية قد تمكنوا من ضبط "هبة أ."، 36 سنة، معلمة الحضانه المتهمة بتعذيب الطفلة "حنين"، في عمر 4 سنوات، وحرق أطراف يديها بواسطه سكين ساخن، بسبب إصابة الطفلة بتبول لا إرادي، بالإضافة إلى قيام الطفلة بسب إحدى زميلاتها بدار الحضانة.

وأفادت مصادر أمنيه بأن المعلمه أنكرت ارتكابها للواقعة، وأكدت أنها حاولت الصلح مع أسرة الطفلة المجني عليها، بعدما سعى زوجها للاستعانة ببعض الوسطاء، وعرض ترضية أسرة الطفلة.

وفوجئت أسرة الطفلة "حنين" بعودتها من دار الحضانة، الأسبوع الماضي، وهي تبكي من الألم بسبب إصابتها بحروق في كلتا يديها، كما تداول العشرات من أبناء مركز سمنود، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقائع تعذيب الطفلة، التي اتهمت معلمة الحضانة بتعذيبها وحرق يديها باستخدام سكين ساخن.

وفور إخطاره بالواقعة، أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أماني النادري، بتشكيل لجنة من إدارة الدفاع عن حقوق الطفل، والانتقال لفحص واقعه التعدي على طفلة داخل دار الحضانة بسمنود، والتأكد من صحه الواقعة من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات المشار إليها، إذا ثبت صحه شكوى أسرة الطفلة.