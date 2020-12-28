السعودية تدشن أول معهدين لتعليم الموسيقى.. وتركي آل الشيخ أول الطلاب

أعلن بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية عن تدشين أول معهدين لتعليم الموسيقي في المملكة مع بداية عام 2021.

وقال «بدر» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ«تويتر»: «أعلن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، وأدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً».

وتحمس تركي آل الشيخ ورئيس هيئة الترفية السعودية لهذا الأمر ودعم تغريدة وزير الثقافة قائلا: «خطوه جباره طال انتظارها واخيراً عشت لليوم هذا ... الله يحفظ سيدي الامير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الامير بدر ويوفقكم.. وابي تعتبرني من أول الطلبه في المعهد.. بس منيب معلمكم الآله الي بدرسها بتكون مفاجأة».

خطوه جباره طال انتظارها واخيراً عشت لليوم هذا ... الله يحفظ سيدي الامير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الامير بدر ويوفقكم ... وابي تعتبرني من اول الطلبه في المعهد ... بس منيب معلمكم الاله الي بدرسها بتكون مفاجاءه — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 28, 2020

فيما هنأ الفنان عاصي الحلاني الجميع بتلك الخطوة قائلا : «الف مبروك على هذه الخطوة المهمة والمميزة لان الموسيقى من اجمل الفنون كالشعر والرسم والتمثيل تمثل حالات الإنسان المختلفة وتوضح ما يدور في الخاطر فتلك الإيقاعات والنوتات لكل منها تأثير عميق على من يصغي إليها، تنعكس على المزاج العام لدرجة أن دقات القلب تتزامن معها».

كما هنأت الفنانة أنغام قائلة: »خطوه عظيمه ومحترمه جدا».