مصرع طالب صدمته سيارة بعد خروجه من مدرسة بالعبور

لقي طالب مصرعه إثر اصطدام سيارة به بعد خروجه من مدرسة الحلي والمجوهرات بالعبور.

وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وأخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بالحادث وتبين أن الطلب يدعى "عمرو م ج" بالصف الأول الثانوي بمدرسة إيجبت جولد بالعبور، وأن الحادث وقع عقب خروجه من المدرسة حيث اصطدمت به سيارة تم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد حمدي النهري، مأمور قسم شرطة العبور، بوفاة الطالب عمرو محمد جاد الرب الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة إيجبت جولد بالعبور، عقب خروجه من المدرسة وسيره بالشارع العام اصطدمت به سيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.