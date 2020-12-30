لو هتدخل سينما ليلة رأس السنة.. دور عرض تذكرتها أقل من 50 جنيها

مع قرب العام الميلادي الجديد 2021، تعرض السينمات المصرية عددا من الأفلام المميزة، ما بين الأكشن والدراما والتشويق والرعب والخيال العلمي، وإذا كنت ترغب في مشاهدة فيلم مميز ليلة رأس السنة في السينما بتكلفة قليلة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز السينمات التي تقل تذكرتها عن 50 جنيها، على النحو التالي:

سينما كوزموس

تعرض سينما كوزموس الأفلام المتاحة بها في حفلات 10 صباحا، 1 ظهرا، بسعر تذكرة 35 جنيها، وحفلات 3 عصرا، 6 مساء، 8.30 مساء بسعر 40 جنيها للتذكرة.

العنوان: 12 شارع عماد الدين، وسط البلد، القاهرة.

سينما داون تاون

تقدم سينما داون تاون، حفلات على مدار اليوم لعرض الأفلام المتاحة بها، تتمثل في حفلة 10.30 صباحا، حفلة 1 ظهرا بسعر 40 جنيهًا للتذكرة، وحفلات 4 عصرا، 7 مساء، 10 مساء بسعر 45 جنيهًا للتذكرة.

العنوان: 8 شارع عماد الدين، وسط البلد، القاهرة.

سينما مترو القاهرة

تعرض سينما مترو القاهرة الأفلام المتاحة بها بسعر 45 جنيهًا للتذكرة في حفلات 10.30 صباحا، 1 ظهرا، وسعر 55 جنيهًا للتذكرة في حفلات 4 عصرا، 7 مساء، 10 مساء.

العنوان: 35 شارع طلعت حرب، وسط البلد، القاهرة.

سينما زاوية

تقدم سينما زاوية 3 حفلات لعرض الأفلام، حفلة 12.30 ظهرا، وحفلة 3.30 عصرا وحفلة 6.30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيهًا في جميع الحفلات.

العنوان: 15 شارع عماد الدين، وسط البلد، القاهرة.

سينما التحرير

تعرض سينما التحرير الأفلام المتاحة بها في حفلات 10.30 صباحا، 1.15 ظهرا بسعر تذكرة 50 جنيها، على أن تكون حفلات 4 عصرا، 7 مساء، 10 مساء، بسعر 60 جنيهًا للتذكرة.

العنوان: 122 شارع التحرير، الدقي، الجيزة.

سينما جالكسي

تعرض سينما جالكسي أفلام جديدة كل أسبوع في حفلات 10.15 صباحا، و1.15 ظهرا، وسعر التذكرة بهذه الحفلات 40 جنيهًا، على أن تكون سعر التذكرة في حفلات 3.45 عصرا، 6.45 مساء، 9.45 مساء هو 70 جنيها.

العنوان: شارع عبدالعزيز أبو السعود، المنيل، القاهرة.