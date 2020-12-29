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ضبط بدال تمويني بالقليوبية حجب السلع المدعمة لبيعها في السوق السوداء

كتب:

حسن صالح
12:51 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
سكر تمويني

سكر تمويني

 ضبطت مباحث التموين فى القليوبية بدال تمويني، حجب السلع التموينية عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء، وتحفظت الأجهزة الأمنية على طن ونصف الطن من السكر المدعم وعبوات زيت تموين قام بإخفاءها فى أحد المخازن ملكه تمهيدا لبيعها فى السوق بعد حجبها عن الصرف على البطاقات التموينية.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين، بضبط بدال تمويني يحجب كميات من السلع التموينية التى يتم صرفها على البطاقات التموينية بنظام الدعم حيث تم ضبط طن ونصف طن سكر مدعم وكذا ضبط 420 عبوة زيت طعام تمويني مخصصة ربطا على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

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