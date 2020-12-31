حارب كورونا بـ«ليمونة».. عربي البياع كسب الضعف وحوش فلوس

«كيلو الليمون بـ50 جنيها».. جملة خرجت من فم البائع علي عربي، تبدو في ظاهرها غير منطقية، فالليمون معروف أنه من الفواكه زهيدة الثمن، وسعره في الغالب لا يتخطى 10 جنيهات، ولكنه فجأة أصبح أغلى ثمنًا من التفاح والمانجو، بعد إقبال المواطنين على شراءه، ليقوا أنفسهم شر عدوى كورونا، كونه من الأحماض المضادة للإنفلونزا، التي تشبه الفيروس في أعراضها إلى حد كبير.

أملًا في عودة حاستي الشم والتذوق وزيادة مناعة الجسد، توافدت العديد من الأمهات على بائعي الليمون لشراء ما يحتاجونه وأكثر منه، لاستخدامه بشكل يومي، وهو ما جعل مكسب بضاعة البائع علي عربي في سوق منطقة مكاوي تزداد أكثر من الضعفين، لينادي وسط السوق بصوته الجهور، «أقضي على كورونا بليمونة».

زيداة الإقبال وارتفاع السعر، جعلا «عربي» الذي لم يتخط العشرين من عمره يجلس كل صباح ينتظر كنزه اليومي، فبضاعته لا يتبقى منها شىء ويبيعها بسعر لم يكن يتخيله، «حاجة الناس لليمون كانت غريبة في ناس كانت بتشتري بالـ15 كيلو، وده خلاني بقيت بنظم البيع والراء وقررت محدش يشتري أكثر من 5 كيلو عشان كل الناس تاخد».

ظل «عربي» على هذا الحال، حتى بداية شهر أغسطس الماضي، تمكن خلال تلك الفترة من مساعدة شقيقه في تكاليف الزواج وادخار مبلغ من المال لنفسه، إلى أن بدأ الفيروس في الانكماش في الشهور الأخيرة، ومعه قلت حركة الزبائن التي تأتي لشراء الليمون، فانخفض سعره تدريجيًا حتى وصل إلى 5 جنيهات فقط.

يتحدث بائع الليمون وهو واقف بجوار عربته، ومن حوله السيدات تفتش في الليمون بحثًا عن أفضل ما فيه لشرائه، عن أحوال السوق خلال الأيام القليلة الماضية: «حصلت فترة هدوء لكورونا ومبقاش في إصابات كتير، وسعر الليمون نزل بس الرجل مخفتش زي الأول والناس كانت بتشتري بكميات قليلة».

وقبل نحو شهر، وخاصة مع ظهور سلالة جديدة من كورونا، وارتفتع منحنى الإصابات مرة أخرى، بدأ سعر الليمون في الزيادة مجددًا، وهو ما يصب بالتبعية في مصلحة «عربي»، بعد أن ارتفع السعر أكثر من الضعف، ليصبح 12 جنيهًا: «أنا بعرف أحوال كورونا من الزباين لما يشتروا أعرف لأننا في خطر وأما ميجوش يبقى الدنيا تمام، وبرغم إن مكسبي كتر بسبب الفيروس بس نفسي يخلص ونرجع نعيش زي ما كنا».