الهضبة يطرح «عايز أعمل زيك» ثامن أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ» (فيديو)

طرح النجم عمرو دياب أغنيته «عايز أعمل زيك» وهي ثامن أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يالا» عبر إحدى خدمات الصوت لشركة اتصالات كبرى.

الأغنية من كلمات تامر حسين لحن إسلام زكي، توزيع رامي سمير ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر إحدى الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات كبرى وتطبيق أغاني شهير، وطرح حتى الآن 8 أغنيات هي: «فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك».

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي:

يا أنا يا لأ:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وأنا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».