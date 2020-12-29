«ساموزين» يفاجئ جمهوره بكلمات جريئة في «اخطبوطا مش عنكبوتا» (فيديو)

طرح النجم ساموزين، أغنيته الجديدة «اخطبوطا مش عنكبوتا» عبر المنصات الإلكترونية المختلف، وقناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، استعدادا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد.

«اخطبوطا مش عنكبوتا» الأغنية من كلمات محمود شوقي، وألحان ساموزين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر، أسامة عبد الهادي.

وتقول كلمات الأغنية:

أفهم ترتاح أنا مستر سامو خليت أشباح م الضهر ينامو

أستنرفز مین ی مستجد

ف المضايقة بدأت يلا سد

سد سدين وللا ألف سد يسدوني

لا لا لأ مسدونيش

جاي لأستاذ عند طب بعند

قوم عاندني و شوف عناد يعند

في العناد ي عنيد واخد تريند

عنادين ياما جم ماعندونیش

أنا أخطبوطا مش عنكبوتا

ي مواتير جوة الكبوتا

أنا أخطبوط مش عنكبوت

في السقف متعلق بخيوطا

أنا دبابة فوق و إصحي بلاش تتغابه أخرك هاتوا

أنا دبابة على إيدي أسود الغابة كلها ماتوا

أنا دبابة فوق و إصحي بلاش تتغابه و إحذر مخي

أنا دبابة على إيدي أسود الغابة وقعوا ف فخي

هيلي هليكوبتر هیلي هليكوبتر

هتطولني فين كان كان غيرك أشطر

هيلي هليكوبتر هیلي هليكوبتر

على حد غيري روح روح و إتشطر

جدير بالذكر أن عام 2018، شهد آخر ألبومات الفنان السوري سامو زين، بعنوان «لو عمرى يرجع»، الذيث طرحه في عام 2018، والألبوم كان يحتوي على ثمانية أغنيات وهي «لو عمري يرجع»، و«أول ما تبتسميلى»، و«الزير»، و«حب أحلى سنين»، و«قلبى عليك بيكلمني»، و«الإسطوانة المشروخة»، و"هو ده حبيبي»، «ولا حد يوصله» وطرح الألبوم مع المنتج محسن جابر بشركة مزيكا.

يذكر أن «سامو» استغل الفترة الماضية التي انتشر فيها وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسافر إلى دولة ألمانيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عدد من أغنياته الجديدة، المقرر طرحها خلال العام الجديد 2021، وطرح منذ أيام قليلة أغنية «حورية فى جزيرة» من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.