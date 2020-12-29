حبس عاطلين قتلا صديقهما بالمطرية: استلف 2000 جنيه ومرضيش يرجعهم

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطلين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معهما، لاتهامهما بقتل صديقهما، بسبب خلافات مالية بينهم فى المطرية، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه، وصرّحت بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ودلت تحريات المباحث التي بدأت فور تلقيها بلاغا بالحادث، على وجود خلاف بين المجني عليه واثنين من أصدقائه بسبب مبلغ 2000 جنيه، اقترضه من أحدهما، قبل 3 أشهر، وعندما طالبه بردها رفض، فاستعان أحد المتهمين بالآخر وقتلاه طعنا، خلال مشاجرة بينهم.

وتحرر محضر أولي بالحادث، وأُحيل للنيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة وقتيل في أحد شوارع المطرية، وانتقلت إلى هناك، وتبين من مناقشة شهود العيان وأسرة المجني عليه، وقوع مشاجرة بين المجني عليه وبين 2 من أصدقائه بسبب اقتراضه مبلغا ماليا من أحدهما، وحدثت بينهم مشادة كلامية انتهت بمقتله طعنا.

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين قيّد المجني عليه وشلّ حركته، فيما تولى الثاني طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض كان معه، حتى سقط المجني عليه مضرجا فى دمائه، وتوفي في الحال متأثرا بإصابته، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين ومكان هروبهما بعد تنفيذ الجريمة، واستهدفتهما وألقت القبض عليهما.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بسبب رفض المجني عليه رد أموال اقترضها من أحدهما قبل أشهر، وأنهما اتفقا على التوجه إليه وعاتباه على تأخره فى رد المبلغ، ونشبت بينهم مشاجرة وقتلاه.

وأصدرت النيابة قرار حبس المتهمين بعدما تسلمت التحريات الواردة من المباحث، وكذا بعد سماع أقوال المتهمين فى القضية.