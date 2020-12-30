«القوى العاملة» تعين 6551 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 6 آلاف و551 شابا، من بينهم 50 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 20840 شاباً ، وتوفير 20 فرصة عمل.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 43 منحة مولود بإجمالي 87 ألف جنيه، و18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 6 عمليات جراحية بمبلغ 27 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 200 ألف جنيه لـ79 حالة.

وأضاف محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، في تقريره لوزير القوى العاملة، عما تمّ انجازه خلال نوفمبر الماضي أنَّ المديرية تلقت 834 شكوى، منها 176 شكوى تمّ تسويتها ودياً، وتم إحالة 215 شكوى للمحكمة العمالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تمّ حفظ 87 شكوى، وإحالة 27 شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 329 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه إلى أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 110 تراخيص جديد لعمل الأجانب، فضلًا عن التجديد لـ220 أجنبياً وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما استخرجت 2748 شهادة قياس مستوى مهارة، و2751 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 525 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 733 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تمّ بحث 231 شكوى، وتمّ تسوية 206 شكوى منها ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 281 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية و3 محاضر تراخيص، كما تم بحث 5 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية.