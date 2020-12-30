افتتاح وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 24 مليون جنيه ببني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الوحدة تحتوي على جهاز الميكروسكوب الإلكتروني من طراز (Sigma 500VP) من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية (CARL ZEISS)، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى انتاج الميكروسكوبيات العلمية عالية الدقة والكفاءة.

وأضاف أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه علي مستوى الشرق الأوسط بما يتميز به من قدرة تكبيرية هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانوميتر، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من ستة لواقط إلكترونية (detectors) لتصوير وتحليل مختلف العينات في مجال علوم المواد النانوميترية والعلوم البيولوجية والهندسية وغيرها.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية، أن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين في كليات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطرية والأسنان داخل وخارج الجامعة، الأمر الذى ينعكس ايجابيا على زيادة النشر الدولي، و يدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه، ويمكن استخدام الميكروسكوب في تصوير الميكروبات قبل و بعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة، علاوة على تقديم خدمات للمناطق الصناعية من مصانع الإسمنت و محطات معالجة المياه . وقدم الدكتور "فرغلي" درع الكلية الى الدكتور منصور حسن لدعمه الدائم والمستمر للكلية، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة بالعملية البحثية والتعليمية بالكلية .